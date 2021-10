इन विधायकों को इस बार नहीं मिलेगा टिकट, प्रदेश संगठन ने चुनाव न लड़ाने की बताई वजह

UP Vidhansabha Chunav These MLAs will not get tickets this time - आगामी विधानसभा चुनाव (Vidhansabha Chunav) में कुछ ही समय का वक्त बचा है। राजनीतिक पार्टियां सोच समझ कर किसी को टिकट देने पर विचार कर रही हैं। भाजपा के प्रदेश संगठन ने साफ किया है कि पार्टी के चुनावी कार्यक्रमों और तैयारियों में रुचि न लेने वाले विधायकों की मुश्किलें बढ़ेंगी।