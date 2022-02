बारिश और ओलावृष्टि ने बढ़ाई ठंड, 8 फरवरी तक बिगड़ा रहेगा मौसम, ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम निदेशक जेपी गुप्ता ने कहा कि आठ फरवरी तक मौसम बिगड़ा रहेगा। जिलों में बारिश होगी, तेज हवा भी चलेगी। मौसम के तल्ख तेवर से किसानों की समस्याएं बढ़ गई हैं। खेतों में खड़ी गेहूं और दलहन की फसलों को व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है।

गुरुवार को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। शुक्रवार सुबह भी पूर्वी यूपी के कुछ जिलों की शुरुआत बूंदाबांदी से हुई। तेज हवा के साथ ही बारिश और ओलावृष्टि ने ठंड बढ़ा दी है। प्रदेश के वाराणसी, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, सुल्तानपुर जिलों में जोरदार बारिश हुई और ओले भी गिरे। मौसम निदेशक जेपी गुप्ता ने कहा कि आठ फरवरी तक मौसम बिगड़ा रहेगा। जिलों में बारिश होगी, तेज हवा भी चलेगी। मौसम के तल्ख तेवर से किसानों की समस्याएं बढ़ गई हैं। खेतों में खड़ी गेहूं और दलहन की फसलों को व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है। आने वाले दिनों में भी मौसम का यही हाल रहेगा। इसलिए किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है। उधर, खराब मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज तो कुछ के लिए यलो अलर्ट जारी किया है।

UP Weather Alert for Heavy Rain and Hailstorm Till 8th February