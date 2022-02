बढ़ सकता है सर्दी खत्म होने का इंतजार, यूपी में चलेंगी सर्द हवाएं, बन रही कोल्ड डे की स्थिति

प्रदेश में तेज ठंडी हवा चलने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। एक बार फिर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। यूपी के मैदानी इलाकों का तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना जताई गई है।

Updated: February 12, 2022 10:10:09 am

उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पिछले दो सप्ताह से मौसम बदला हुआ है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई, कुछ जिलों में ओले भी गिरे। इससे फसलों को भी नुकसान हुआ। अब मौसम विभाग ने यूपी के मौसम को लेकर नया अपडेट जारी किया है। ताजा अपडेट के अनुसार, प्रदेश में तेज ठंडी हवा चलने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। एक बार फिर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। यूपी के मैदानी इलाकों का तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना जताई गई है। साथ ही कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की भ4ी संभावना जताई गई है।

UP Weather Alert Possibiity of Chilly Winds and Cold Day Condition