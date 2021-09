UP Weather alert 2021:भीषण बारिश के चलते जिलाधिकारी ने जारी किये निर्देश

( UP Weather alert)

लखनऊ , ( UP Weather alert) 15 सितंबर की रात्रि से हो रही लगातार भारी वर्षा को देखते हुए जिलाधिकारी ने अलर्ट जारी करते हुए निर्देश दिए हैं। ( UP Weather alert) अत्यंत आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले ,भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक जाम वाले क्षेत्रों में जाने से बचे, खुले बिजली के तार खंभों से बचकर रहें। ( UP Weather alert) किसी भी सिविक समस्या यथा- जलभराव वृक्षापतन इत्यादि के लिए नगर निगम हेल्पलाइन नंबर 6389 300 137 / 13 89 300 138/ 6389 30139 पर विद्युत ब्रेकडाउन के लिए हेल्पलाइन नंबर 19 12 तथा अन्य किसी समस्या के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर के नंबर 0512- 4523 000 पर समस्या दर्ज कराएं एवं धैर्य पूर्वक निस्तारण की प्रतीक्षा करें ।

( UP Weather alert) 30 जिलों बारिश को लेकर अलर्ट

( UP Weather alert) मौसम विभाग ने 16 और 17 सितंबर दो दिनों के लिए करीब 30 जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। ( UP Weather alert) इनमें लखनऊ, गाजियाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, मथुरा, सीतापुर, अयोध्या, मुरादाबाद, शामली, वाराणसी, संभल, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, प्रयागराज, बागपत, हापुड़, मेरठ, शाहजहांपुर, हमीरपुर, बलिया, जालौन, इटावा, ललितपुर, फर्रुखाबाद व औरैया शामिल हैं।