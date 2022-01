अगले 24 घंटे के लिए ठंड और कोहरे की दोहरी मार, मौसम विभाग ने जारी किया यलो अलर्ट

ठंड और कोहरे की मार को देखते हुए यलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुबह के समय घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। दो दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है।

पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप है। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप देखने को मिल सकता है। ठंड और कोहरे की मार को देखते हुए यलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुबह के समय घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। दो दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है।

UP Weather Cold Alert for Next 24 Hours Yellow Alert Issued