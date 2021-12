उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से दिसंबर मध्य में ठंड और बढ़ जाएगी। वहीं, कोहरे की वजह से लो विजिबिलिटी भी रहेगी। हालांकि 10 दिसंबर तक राज्य की राजधानी लखनऊ सहित ज्यादातर शहरों में बारिश की संभावना नहीं है।

UP Weather Cold To Increase and There will be Fall in Temperature