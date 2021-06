Weather Alert 2021: मौसम ने ली करवट, आंधी-बारिश शुरू, अगले तीन दिन जानिए मौसम का हाल

(UP Weather) अगले तीन दिन ये रहेगा मौसम का हाल

लखनऊ , (UP Weather) तेज गर्मी से जूझ रहे प्रदेश को बीते शनिवार से एक बार फिर से राहत मिलने की संभावना बढ़ गई थी । मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से प्रदेश में मौसम ने करवट बदली । जिसका असर रविवार को (UP Weather)तेज हवा चलने के साथ ही बारिश शुरू हुई । जिससे लोगों को राहत मिली । मौसम विभाग ने बतायाकि (UP Weather) अभी पिछले एक सप्ताह से पूरा प्रदेश तेज गर्मी और धूप से बेहालर रहा । ज्यादातर जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री से अधिक बना हुआ था ।

(UP Weather)मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में 12 जून से एक बार पुन: प्री मानसून गतिविधियों में बढ़ोतरी शुरू हुई । (UP Weather) थंडरस्टॉर्म गतिविधियों के साथ ही बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार गर्मी और उमस ने सबको बेहाल कर रहा था। लेकिन आज सुबह से ही मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया। जिसका असर दोपहर बाद से दिखाना शुरू हुआ।

(UP Weather) अगले तीन दिन ये रहेगा मौसम का हाल

13 जून - लखनऊ , बस्ती , बाराबंकी ,कानपुर ,प्रयागराज ,गोंडा, सुल्तानपुर ,गोरखपुर, अलवर, भरतपुर, बारां, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनूं, सीकर, सिरोही, बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली में धूलभरी आंधी, मेघगर्जन व बारिश की संभावना है। 40-60 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।

14 जून - लखनऊ , बस्ती , बाराबंकी ,कानपुर ,प्रयागराज ,गोंडा, सुल्तानपुर ,गोरखपुर ,अलवर, भरतपुर, बारां, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली व नागौर में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना।

15 जून - लखनऊ , बस्ती , बाराबंकी ,कानपुर ,प्रयागराज ,गोंडा, सुल्तानपुर ,गोरखपुर , धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली व नागौर में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना।

16 जून - लखनऊ , बस्ती , बाराबंकी ,कानपुर ,प्रयागराज ,गोंडा, सुल्तानपुर ,गोरखपुर ,, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक, बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है।