ठंड से ठिठुरा यूपी, मौसम वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान अभी और गिरेगा तापमान

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में पिछले दो तीन दिनों से ठंड में इजाफा हो रहा है। दिसंबर का आधा पखवारा बीत जाने के बाद भी नगर पालिका प्रशासन द्वारा अधिकतर जगहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। उधर, मौसम आंचलिक विज्ञान केंद्र लखनऊ के डायरेक्टर डॉक्टर जेपी गुप्ता के ताजा अनुमान के मुताबिक 22 दिसंबर तक मौसम साफ रहेगा। हल्की धुंध छाई रहेगी। बारिश का अनुमान कम है। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि इस शीतलहर में कमी की गुंजाइश नहीं रहेगी बल्कि यह आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। सुबह हल्का कोहरा रहेगा। दिन चढ़ने के साथ कोहरे की परत हल्की हो जाएगी और धूप खिल जाएगी।

UP Weather Fog and Cold Wave Alert Temperature will drop further