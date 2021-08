UP Weather: अगले तीन दिनों तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

UP Weather Forecast Heavy Rain alert for Next Three Days- उत्तर प्रदेश में मौसम (UP Weather) में एक बार फिर बदली देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी जिले में मौसम बदल सकता है। यहां 27 अगस्त तक बारिश का अनुमान जताया गया है। कहीं सामान्य तो कहीं भारी बारिश हो सकती है।