UP Weather Forecast: यूपी में बारिश से अभी राहत नहीं, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटे में हल्की या सामान्य और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। यानी 13 और 14 अक्टूबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है।

उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से दिन और रात की हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। फिलहाल पिछले 24 घंटे से बारिश थमी है, लेकिन ऐसा कुछ ही समय के लिए होगा। बारिश का सिलसिला फिलहाल जारी ही रहने वाला है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए प्रदेश के विभिन्न इलाकों में गरज-चमक के साथ कहीं हल्की या सामान्य और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले दो दिन 13 और 14 अक्टूबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है।

