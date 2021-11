अरब सागर की हवा लेकर आ रही सर्दी, औसत से ठंडा रहेगा नवंबर, दिसंबर पहले सप्ताह से पड़ेगी कड़ाके की ठंड

UP Weather Forecast November and December will be Colder Than Before- मौसम (UP Weather) में बदलाव दिखने लगा है। सुबह और रात सर्द हवाएं चलती हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार ठंड थोड़ा पहले शुरू हो जाएगी।