UP Weather : यूपी के कई जिलों में आज तेज बारिश की चेतावनी, अगले चार दिनों तक ऐसा रहेगा प्रदेश का मौसम

लखनऊ. राजधानी में मॉनसून (Monsoon) का इंतजार थोड़ा और लंबा हो गया है। 20 जून तक पहुंचने वाला मानसून अब लखनऊ में 21-22 जून तक दस्तक दे सकता है। हालांकि, इस बीच प्री-मॉनसूनी (Pre Monsoon) बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग (India Meteorological Department) के मुताबिक, गुरुवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बदली के साथ अच्छी बारिश भी हो सकती है। लखनऊ स्थिति आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र (Zonal Meteorological Center Lucknow) के निदेशक जेपी गुप्ता के मुताबिक, गुरुवार को लखनऊ समेत प्रदेश भर में बादल छाये रहेंगे। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ ही तेज बारिश की भी चेतावनी (UP Weather Alert) जारी की गई है। वहीं, आने वाले तीन-चार दिनों में भारी बारिश का अलर्ट (Barish Alert) है।

उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बदली, बूंदाबांदी, बारिश और हवाओं के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। गुरुवार को भी बुधवार की तरह लखनऊ में सुबह से काले-काले बादल आसमान में छा गये, जिसके चलते सूर्यदेव अपना जलवा नहीं दिखा पाए। बीते दिनों 40 पार पहुंचने वाला पारा इन दिनों अधिकतम 35 पर ही दम तोड़ दे रहा है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

बाराबंकी में रिकॉर्ड बारिश

बुधवार को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जमकर बारिश हुई। खासकर लखनऊ से सटे बाराबंकी में। यहां सुबह से शुरू हुई मूसलाधार 14 घंटों तक जारी रही। मौसम विभाग के मुताबिक, बाराबंकी में कुल 90 मिलीमीटर बारिश हुई जो अपने आप में रिकॉर्ड है।

Water logging in parts of Varanasi following heavy rainfall in the city. India Meteorological Department (IMD) had predicted generally cloudy sky with a few spells of rain or thundershowers for today. pic.twitter.com/tpkjE1zK2x