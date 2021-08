UP Weather: फिर बदलेगा मौसम, झमाझमा बरसेंगे बदरा, 8 जिलों में रेड और 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी

UP Weather Heavy Rain Red Yellow Alert for Many Districts- उत्तर प्रदेश में मानसून (Monsoon) की गति धीमी पड़ चुकी है। बादल और सूरज की लुकाछिपा का सिलसिला जारी है। एक बार फिर मौसम में परिवर्तन की संभावना जताते हुए स्थानीय मौसम विभाग निदेशक जेपी गुप्ता ने कहा 31 अगस्त को पूरे प्रदेश में बारिश होगी।