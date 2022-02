UP Weather: बढ़ते तापमान के बीच एक बार फिर बारिश की संभावना, मौसम में परिवर्तन के बीच ज्यादा हानिकारक हुआ प्रदूषण

मौसम विभाग की मानें तो यूपी के अधिकतर जिलों में इस सप्ताह ज्यादातर मौसम साफ रहेगा और धूप निकलेगी। हालांकि, सुबह में हल्का कोहरा दिखेगा और सुबह व शाम हल्कि ठंड भी महसूस होगी। इसी के साथ यूपी के कई स्थानों पर 25 फरवरी तक बारिश की संभावना है।

उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। फरवरी में ही अप्रैल जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। मंगलवार को वाराणसी का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की मानें तो वाराणसी, लखनऊ सहित यूपी के अधिकतर जिलों में इस सप्ताह ज्यादातर मौसम साफ रहेगा और धूप निकलेगी। हालांकि, सुबह में हल्का कोहरा दिखेगा और सुबह व शाम हल्कि ठंड भी महसूस होगी। इसी के साथ यूपी के कई स्थानों पर 25 फरवरी तक बारिश की संभावना है। साथ ही तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं। बीएचयू के पूर्व प्रोफेसर और मौसम वैज्ञानिक एसएन पांडेय के अनुसार, हवा की रफ्तार 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच हो सकती है। चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे संटे अंडामान सागर के ऊपर बना हुआ है।

UP Weather Rain Alert for Upcoming Days and Increase in Pollution