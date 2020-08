UP Weather: लगातार बारिश से पानी-पानी हुआ यूपी, ओले भी गिरे, IMD अलर्ट- अगले तीन दिनों तक ऐसे ही बरसेंगे बदरा

लखनऊ. राजधानी समेत पूरे उत्तर प्रदेश में मंगलवार से हो रही बारिश (Heavy Rain) आज भी जारी है। बुधवार की सारी रात बारिश के बाद लखनऊ में गुरुवार को सुबह भी रिमझिम बारिश (Barish) जारी है। गाजियाबाद में बारिश के साथ ओले (Hailstone) भी गिरे। पूर्वांचल के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार बारिश के चलते लखनऊ का अधिकतम तापमान (Temprature) गिरकर 29 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है, जिसके और गिरने की संभावना है। मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान (UP Weather Forecast) के मुताबिक, अगले तीन दिनों तक प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में अगले तीन दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। यह कहीं कम तो कहीं ज्यादा होगा। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 48 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना है।

