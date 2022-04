आसमान से बरस रही आग, पारा 40 डिग्री के पार, इस बार पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी

UP Weather- मौसम विभाग निदेशक जेपी गुप्ता के अनुसार, गर्मी से अभी राहत नहीं मिलेगी। तापमान अभी और बढ़ेगा। बारिश की भी कोई संभावना नहीं है।

उत्तर प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। अप्रैल की शुरुआत में ही गर्मी ने मई-जून जैसे तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। तपिश के साथ लू भी चलने लगी है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान 40 डिग्री पार पहुंच गया है। मौसम विभाग निदेशक जेपी गुप्ता के अनुसार, तापमान अभी और बढ़ेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है। वहीं, इस हफ्ते का सबसे गर्म शहर आगरा रहा। शुक्रवार को यहां का तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम विभाग निदेशक ने कहा कि 15 अप्रैल तक भीषण गर्मी पड़ेगी। लू के थपेड़े जारी रहेंगे। तापमान 44 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच सकता है। वहीं जून के अंत तक मानसून दस्तक दे देगा जिससे कि इतने लंबे समय बाद गर्मी से कुछ राहत मिलेगी।

UP Weather Temperature will Go Beyond 40 Degrees Celsius