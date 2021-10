UP Weather: इस साल पड़ेगा हाड़ कंपाने वाली ठंड, मौसम विभाग ने बताया 'ला नीना' इफेक्ट

UP Weather There will be Severe Cold in State due to La Nina Effect- प्रशांत महासागर में होने वाली प्राकृतिक घटना यानी ला लीना (La Nina) तूफान के प्रभाव से अत्यधिक ठंड पड़ सकती है। इस मौसम में हवाएं उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ का असर अधिक रहता है।