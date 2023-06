यूपी के कुछ जिलों में मच सकती है तबाही! मॉनसून पर IMD का नई भविष्यवाणी

लखनऊPublished: Jun 07, 2023 01:02:57 pm Submitted by: Krishna Pandey

Monsoon Update(IMD Weather Forecast Today) Cyclone Biparjoy इस बार मचा सकता है तबाही, इसलिए इस बार देर से आएगा मानसून, मौसम विभाग ने बताया क्या है इसकी वजह...

When Monsoon come in up(UP Weather Today)-यूपी में मानसून की एंट्री इस बार देर से होगी। मौसम विभाग की माने तो इस बार केरल में ही इसकी रफ्तार धीमी रहेगी। ताजा अपडेट के अनुसार, अभी मानसून को लेकर स्थिति साफ नहीं हुई है और अगले दो-तीन दिनों में सही रिपोर्ट मिलेगी।