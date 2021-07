UP Weather Updates: यूपी में कमजोर पड़ रहा मानसून, अच्छी बारिश के लिए तीन से चार दिनों का करना होगा इंतजार

UP Weather update heavy rainfall in UP in coming days- प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में धीमी से मध्यम गति के बीच बारिश हो रही है लेकिन मानसून पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि प्रदेश के पूरब और मध्य क्षेत्र में दक्षिण-पश्चिमी मानसून के झमाझम बरसात के लिए अभी तीन से चार दिन तक इंतजार करना पड़ेगा।