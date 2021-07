UP Weather Update: तेज धूप के बाद हुई झमाझम बारिश, 25 व 26 को भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना

UP Weather update. लखनऊ में बीते पांच दिनों से मौसम सुहावना है। कभी तेज, तो कभी रुक-रुक कर हो रही बारिश (Rain in UP) लोगों को राहत पहुंचा रही है।