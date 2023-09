Staff Nurse Ayurveda Bharti 2023: जल्द के करें स्टाफ नर्स आयुर्वेद वैकेंसी के लिए आवेदन, जानें आखिरी तारीख

लखनऊPublished: Sep 06, 2023 08:52:47 am Submitted by: Ritesh Singh

How to Apply for UPPSC Staff Nurse Recruitment: महिला हो या पुरुष रोजगार पाने का सुनहरा मौका , जल्द करें समय से आवेदन, जानिए पुरे नियम और महत्वपूर्ण बातें।



Staff Nurse Ayurveda Bharti

UPPSC Staff Nurse Ayurveda Bharti 2023: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने स्टाफ नर्स आयुर्वेद (पुरुष/ महिला) परीक्षा-2023 के अन्तर्गत स्टाफ नर्स आयुर्वेद पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती अधिसूचना जारी कर दी है। यूपीपीएससी के माध्यम से योग्य पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। इस UPPSC स्टाफ नर्स आयुर्वेद भर्ती 2023 के तहत कुल 300 रिक्तियां अधिसूचित की गयी है, जिनमें 48 पद पुरुष तथा 252 पद महिला अभ्यर्थियों के शामिल है।