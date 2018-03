UPPSC: पीसीएस PRE - EXAM का CALENDAR जारी, जानें कब होगा कौन सा EXAM

लखनऊ. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने अपनी भर्ती परीक्षा का Half Yearly Calendar जारी कर दिया है। यूपी लोक सेवा आयोग ने नए साल 2018 में 11 प्रमुख परीक्षा ,को अपने Calendar में शामिल किया है। ये परीक्षा अगले साल फरवरी से जून महीने के बीच आयोजित किए जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि PCS - 2017 के मुख्य परीक्षा (PCS 2017 Mains) की तिथि भी घोषित कर दी गई है। ये परीक्षा , 17 मार्च को होंगे, हालांकि अभी PCS Pre Exam का result जारी नहीं किया गया है जो इसी महीने में जारी किया जाएगा।

पुरानी भर्ती के Exam की भी घोषणा

Competitive student काफी समय से मांग कर रहे हैं कि UP Public Service Commission (लोक सेवा आयोग) भर्ती Exams का Calendar जारी करे। आयोग ने भी कई महीनों से Exam Calendar तैयार करके रखा था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने student की मांगों को ध्यान में रखते हुए Exam Calendar के साथ - साथ PCS main exam के date की भी घोषणा जारी कर दी हैं।

Calendar को download करें

UPPSC Half Yearly Exam Calendar 2018 जारी करते हुए यूपी लोक सेवा आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि Calendar आयोग की आधिकारिक वेबसाइट http://uppsc.up.nic.in पर upload कर दिया गया है, अभ्यर्थी वहां से Calendar को download कर सकते हैं।

कब होगा कौन सा Exam

1 - अपर निजी सचिव (computer knowledge) Exam - 2013, 11 February - 2018

2- प्रवक्ता राजकीय Inter College (Screening) Exam - 2017, 25 February

3 -Assistant statistical officer (Screening) Exam - 2014, 11 march 2018

4 - PCS main Exam - 2017, 17 march 2018

5- Review officer and assistant review officer pre exam - 2017, 8 अप्रैल 2018

6 - संभागीय निरीक्षक Exam - 2018, 15 अप्रैल 2018

7- सहायक अध्यापक (Trained graduate category) पुरुष संवर्ग एवं सहायक अध्यापिका (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) महिला संवर्ग 2018 का Exam, 6 may को आयोजित किया जाएगा।

8 - PCS का प्रारंभिक Exam - 2018 (15 January 2018 तक अध्ययन के सिद्धांत प्राप्त होने की स्थिति में) - 13 may 2018 को होगी।

9 - सहायक वन संरक्षक वन क्षेत्राधिकारी का main exam - 2017, 20 मई may 2018 से होगी।

10 - Additional Private Secretary Exam - 2018, 10 june 2018 से होगी।

11 - Pcs pre exam - 2018, 24 जून 2018 से होगी।