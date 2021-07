33 हजार युवाओं को 8 माह में मिलेगी सरकारी नौकरी, सात लंबित भर्तियां सितंबर तक पूरी करने के निर्देश जारी

UPSSSC recruitment 33 thousand youth will get jobs in 8 months- यूपी सरकार अगले आठ महीने में 33 हजार से अधिक भर्ती करने जा रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission) ने नया कैलेंडर जारी करते हुए जानकारी दी है कि अगले आठ महीनों में 33,700 पदों पर भर्ती होगी।