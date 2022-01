Urfi Javed ने की CM Yogi के साथ मीटिंग, तस्वीरें इंस्टाग्राम पर कीं शेयर

लखनऊ Published: January 23, 2022 07:55:00 pm

Urfi Javed: अगर मैं आपसे कहूँ कि उर्फी जावेद ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग की है। तो आपको शायद यकीन नहीं होगा। लेकिन ये हम नहीं कह रहे। ये बात कही है खुद उर्फी जावेद ने और उन्होंने इसका प्रूफ भी दिया है। उर्फी जावेद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक फोटो टैग करके सीएम योगी के साथ मीटिंग की बात कही है। दरअसल उर्फी जावेद सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहती हैं। उनकी फैल फॉलोइंग भी बेहद तगड़ी है। उर्फी हमेशा अपने सोशल मिडिया एकाउंट्स पर नयी-नयी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रहने वाली उर्फी ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की और उसमें लिखा कि, "योगी जी के साथ इस मीटिंग को अटेंड करना अद्भुत था।"

दरअसल उर्फी जावेद के किसी फैन ने उन्हें एक तस्वीर भेजी। जिसमें एक्ट्रेस ने खुद अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में शेयर किया। तस्वीर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं। वहीं इसी दौरान सीएम योगी के सामने की दीवार पर जो टीवी लगा है उसमें किसी न्यूज चैलन का कोई इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम चल रहा है। जिसमें उर्फी जावेद की खबर चल रही थी और वो टीवी पर ब्लू साड़ी में दिखायी दे रही हैं। इस फोटो को उनके किसी फैन ने उन्हें भेज दिया। जिसे इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए मज़ाकिया अंजाज में उर्फी जावेद ने लिखा कि, “It was nice attending this meeting with yogi ji.”

यह भी पढ़ें शादी के बाद दुल्हन को ससुराल के बजाय यहाँ लेकर पहुँच गया दुल्हा लखनऊ की हैं उर्फी जावेद आपको बता दें कि लखनऊ की रहने वाली उर्फी जावेद ने साल 2016 में टीवी शो 'बड़े भैया की दुल्‍हनिया' में अवनि पंत के किरदार से करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने 5 साल के करियर में 10 टीवी शोज में काम किया है। उर्फी जावेद को एक्‍ट‍िंग के साथ ही डांसिंग का बड़ा शौक है। उर्फी ने ये माना हैं कि 'बिग बॉस ओटीटी' में एंट्री के बाद उनकी पॉप्‍युलैरिटी और बढ़ गई है।

