यूपी विधानसभा हर विधायक को देगी टैबलेट, पेपरलेस होगा विधानसभा सत्र

यूपी विधानसभा के सत्र का नजारा अब बदला-बदला नजर आएगा। अब हर विधायक की सीट पर कागज-पेन नहीं बल्कि टैबलेट नजर आएगा। दरअसल, यूपी विधानसभा सचिवालय में नागालैंड की तर्ज पर ई-विधान प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था यूपी में पहली बार होगी। इस प्रोजेक्ट के तहत विधायक डिजिटल साधन के माध्यम से सवाल पूछेंगे। हर विधायक की सी पर टैबलेट लगाए जाएंगे जिसमें पूरा ब्योरा दर्ज होगा। विधानसभा सदस्य के क्षेत्र क्रमांक के आधार पर इस टैबलेट में सारा कंटेंट उपलब्ध होगा और सदन का एजेंडा लोड होगा। वन नेशन वन एप्लिकेशन के तहत देश के विभिन्न राज्यों में यह व्यवस्था लागू हो रही है। इसका ट्रायल विधानसभा के पहले ही सत्र में किया जाएगा। देश के सभी राज्यों की विधानसभा इससे जुड़ने के बाद संसद और राज्यों की विधानसभा डिजिटली जुड़ेंगी।

Uttar Pradesh Assembly Will be Paperless MLAs Will Use Tablets