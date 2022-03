मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया अपने 'पद' से इस्तीफा

( Chief Minister Yogi Adityanath resigns)

लखनऊ Published: March 11, 2022 07:10:35 pm

लखनऊ , (Chief Minister Yogi Adityanath resigns) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आज शाम करीब 6 बजे राजभवन पहुंचकर उन्होंने राज्यपाल व एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंपा ।

कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद ही मुख्यमंत्री पहुंचे राजभवन (UP Last Cabinet Meeting)



कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कहाकि प्रदेश की जनता ने न केवल भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए उसे प्रचंड बहुमत देकर प्रदेश में सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त किया है, अपितु अन्य दलों को यह संदेश भी दे दिया है कि अब प्रदेश में विकास एवं सुशासन के अलावा खोखले नारों, जातिवाद एवं परिवारवाद के लिए कोई स्थान नहीं है।



(UP Last Cabinet Meeting) सुरक्षा, सुशासन, विकास और गरीबों के सशक्तीकरण के संकल्प के साथ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिनांक 19 मार्च, 2017 को कार्यभार ग्रहण किया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मूल मंत्र को अंगीकृत कर विगत 05 वर्षों में प्रदेश सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर वातावरण उपलब्ध कराते हुए। (UP Last Cabinet Meeting) बिजली, पेयजल, स्वच्छता, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य तथा राशन जैसी मूलभूत सुविधाओं, विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया।

(UP Last Cabinet Meeting) कृषि, अवस्थापना विकास, उद्योग, रोजगार सृजन तथा समाज के सभी कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से उत्तर प्रदेश में सकारात्मक बदलाव आया है।

