अब अंडा भी महंगा, 2 करोड हर दिन की है डिमांड, सरकार की नई योजनाएं इतना सस्ता कर देंगी अंडा और चिकन

Egg and Chicken Market: उत्तर प्रदेश में अंडा और चिकन खाने वालों की संख्या बढ़ गई। हाल ये ही कि सरकार दूसरे राज्यों से खरीद रही। अब सरकार प्रदेश में अंडा और मुर्गा पालन के लिए योजनाओं में बदलाव किया जा रहा है।

महंगाई से परेशान जनता के लिए एक और बुरी खबर। दूध के बाद अब गर्मी के महीने में अंडे के दामों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई। परडे यूपी में 2 करोड़ अंडे की खपत है। लेकिन मांग और सप्लाई बहुत अंतर है। फुटकर में एक अंडा 7-8 रुपए में अभी तक मिल रहा था, लेकिन यकायक दाम बढ़कर 9 रुपए पहुंच गए। महंगाई को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई योजना बनाई है। जिसके तहत अब चिकन और अंडे का उत्पादन तीन गुना बढ़ दिया जाएगा। ताकि यूपी वालों को सस्ते दामों में अंडा खाने को मिलता रहे। हर रोज जितना अंडा खाने को चाहिए, उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है। यही हाल चिकन का भी है। चिकन की मांग इतनी बै कि पूरी नहीं हो पा रही। मजबूरन डिमांड पूरी करने के लिए पंजाब और आंध्रा प्रदेश से अंडा और चिकन (Chicken) खरीदना पड़ रहा है। इस लिए अब योगी सरकार प्रदेश में ही अंडे और चिकन के उत्पादन को बढ़ावा देगी। सरकार द्वारा मुर्गी पालन नीति में बदलाव करने का प्लान बन रहा है। जल्द ही संशोधन को लेकर प्रस्ताव आ सकता है।

