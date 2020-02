दिल्ली के बिगड़ते हालातों पर यूपी में गरमायी राजनीति, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की उठी मांग

लखनऊ. नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और नागरिकता रजिस्टर सिटिजनशिप (NRC) को लेकर दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन से ने हिंसात्मक रूप ले लिया है। घटना में अब तक 20 लोगों के मारे जाने और 200 से अधिक लोगों के घायल होने की पुष्टि की जा चुकी है। दिल्ली में बिगड़ते हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश में राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने दिल्ली के हिंसात्मक प्रदर्शन की कड़ी निंदा की है। उन्होंने लोगों से शांति और अमन चैन बनाए रखने की अपील की है। बहुजन सामज पार्टी की नेता मायावती (Mayawati) ने भी घटना की निंदा करते हुए केंद्र व दिल्ली सरकार से मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

Priyanka Gandhi Vadra, Congress: I appeal to the people of Delhi to not indulge in violence, exercise caution & maintain peace. We have told our workers in Uttar Pradesh to do all they can to maintain peace if violence spreads there. #DelhiViolence pic.twitter.com/BVHBmEhmPi