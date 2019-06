UP TOP News : मायावती ने यूपी-बिहार-झारखंड और राजस्थान के लोकसभा प्रभारी हटाये, अगले कुछ घंटों में मौसम हो सकता है सुहाना

लखनऊ : लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद एक्शन में बसपा सुप्रीमो मायावती, हटाये यूपी-बिहार-झारखंड और राजस्थान के लोकसभा प्रभारी, मध्य प्रदेश के बसपा प्रदेश अध्यक्ष से भी छिना पद

लखनऊ : राजधानी में सुबह बारिश के बावजूद 40 डिग्री तक पहुंचा पारा, मौसम विभाग का दावा- अगले कुछ घंटों में हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी और लखनऊ में हो सकती है जोरदार बारिश, आंधी की चेतावनी

मुरादाबाद : भीषण गर्मी में भारतीय रेलवे ने फिर दिया यात्रियों को झटका, मुरादाबाद-दिल्ली रूट पर 10 जून तक आठ पैसेंजर ट्रेन रद्द, रेलवे ट्रैक की मरम्मत के नाम पर लंबे अरसे से बाधित है रेलसेवा

IMD Lucknow: Thunderstorm/ lightening/ rain accompanied with hail and gusty wind very likely to occur today during next three hours at few places over Hardoi, Sitapur, Lucknow , Barabanki districts & adjoining areas.