UP Top News : मायावती ने बुलाई बसपाइयों की बैठक, ले सकती हैं बड़ा फैसला, राम मंदिर को लेकर अयोध्या में साधु-संतों की मीटिंग

1- मायावती ने बुलाई समीक्षा बैठक

लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा में जुटीं मायावती, दिल्ली में पार्टी पदाधिकारियों संग करेंगी मंथन, पार्टी संगठन के कई पदाधिकारियों पर गिर सकती है गाज। मायावती ने सोमवार को दिल्ली में पार्टी नेताओंं, सांसदों और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन करेंगी। साथ ही विधानसभा उपचुनाव की रणनीति पर भी चर्चा करेंगी।

2- सीएम योगी का ट्टीट, निशाने पर विपक्ष

सीएम योगी का ट्वीट- पीएम मोदी ने जातिवाद, वंशवाद से मुक्ति दिला कर एक नए भारत की डाली नींव, जातिगत व धार्मिक तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों को जनता ने नकारा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र को इसका श्रेय देते हुए कहा कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है।

3- आज आजमगढ़ जाएंगे अखिलेश यादव

लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आज आजमगढ़ आएंगे अखिलेश यादव, मतदाताओं का जताएंगे आभार, दिनेशलाल उर्फ निरहुआ को हराकर जीता था चुनाव, स्वर्गीय विजय यादव उर्फ पप्पू यादव को अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि।

4- राम मंदिर को लेकर साधु-संतों की बैठक

राम मंदिर निर्माण को लेकर साधु-संतों की अयोध्या में बैठक आज, बैठक में सौ से अधिक साधु-संत के साथ विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी भी रहेंगे मौजूद, ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला। विहिप के उपाध्यक्ष चंपत राय, केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह भी बैठक में होंगे शामिल। मणिरामदास जी की छावनी में संतों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे रामजन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपालदास।

5- जहरीली शराब कांड में एक और गिरफ्तार

बाराबंकी जहरीली शराब कांड में एक और आरोपित गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में जख्मी हुआ 25 हजार का ईनामी सुनील, मिलावटी शराब सप्लाई करने का आरोप। अब तक 24 की हो चुकी है मौत। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पकड़ा।

6- दर्दनाक सड़क हादसा

यमुना एक्सप्रेस-वे पर डबल डेकर बस पलटी, चार की मौत और 50 लोग घायल, मथुरा जिले के गढ़सौली गांव में देर रात हुआ हादसा, नोएडा से भिंड जा रही थी प्राइवेट बस। घायलों को अस्पतालों में चल रहा है इलाज।

Mathura: 4 people died, 25 injured when the bus they were in, overturned near Gadsauli village, last night. The bus was going from Noida (UP) to Bhind (MP). The injured have been referred to Agra.