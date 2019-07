UP TOP NEWS : बसपा सांसद अतुल राय ने कोर्ट मेें किया सरेंडर, मौसम के बदले मिजाज ने लोगों को उमस से दी राहत

वाराणसी : घोषी सांसद व बसपा नेता अतुल राय ने कोर्ट में किया आत्‍मसमर्पण, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में चल रहा था फरार, वाराणसी के लंका थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा, तमाम प्रयासों के बावजूद गिरफ्तार नहीं कर सकी पुलिस

अमेठी : स्वच्छ भारत मिशन को लेकर जिलाधिकारी डॉ. राम मनोहर मिश्र का फरमान- खुले में शौच करने वालों का वीडियो बनाइए, मुकदमा लिखिए और खुराफात करें तो लाठियों से पीटकर हवालात में डालिए, वीडियो हुआ वायरल

बरेली : शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ तहरीर, केंद्रीय मंत्री की बहन फरहत नकवी ने पुलिस से की शिकायत, छवि खराब करने का लगाया आरोप

#UPDATE Atul Rai, winning BSP-SP Lok Sabha candidate from Uttar Pradesh's Ghoshi constituency sent to 14-day judicial custody by a Varanasi court. pic.twitter.com/BQoEuo1TWq — ANI (@ANI) June 22, 2019

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा, केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आज लखनऊ में, अमेठी के बरौलिया गांव जाएंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी

सहारनपुर : 26 जून को सहारनपुर पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अफसरों की उड़ी नींद, मुख्यमंत्री का ऐसा खौफ जो कार्य दो-दो महीनों में नहीं पूरे होते उन्हें 3 दिन में पूरा करेगा प्रशासन

इलाहाबाद : जिले में जल्द शुरू होगा रिंग रोड का काम, आठ राष्ट्रीय और नौ स्टेट हाईवे से होगा लिंक, जमीन अधिग्रहण के कभी भी जारी हो सकता है नोटिफिकेशन

आजमगढ़ : पहली बरसात ने किसानों को दी राहत, मौसम के बदले मिजाज से उमस से भी मिला छुटकारा, कृषि कार्यों में आएगी तेजी

Defence Min Rajnath Singh in Lucknow: After SP-BSP alliance in UP,even senior leaders used to think,we (BJP) will only get 10-15 seats¬ 72.Even after staying in power for 5 yrs,there was no anti-incumbency,on contrary,there was pro-incumbency.BJP's vote share increased.(21/06) pic.twitter.com/khF3jae72F — ANI UP (@ANINewsUP) June 21, 2019

Union Minister Smriti Irani & Goa CM Pramod Sawant will visit the villages in Amethi that were adopted by late Defence Minister Manohar Parrikar, today. They will also meet the family of Surendra Singh, former village head of Barauli, who was shot dead last month. (File pics) pic.twitter.com/mjtGRpQb9F — ANI UP (@ANINewsUP) June 21, 2019

गोंडा : सड़क हादसे में दो सगे भाइयों सहित तीन युवकों की मौत और गंभीर दो घायल, कार से केदारनाथ धाम की यात्रा पर जा रहे थे सभी, शाहजहांपुर में हुआ सड़क हादसा, गोण्डा जिले के बालपुर निवासी थे युवक

नोएडा : नोएडा स्टेडियम में मॉर्निंग वॉक करने गए शख्‍स से बाइक सवार बदमाशों ने कनपटी पर पिस्टल लगाकर की लूटपाट, सेक्टर 21 नोएडा स्टेडियम के गेट नंबर 3 की घटना