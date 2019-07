UP Top News : बसपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोलीं मायावती- कायम रहेगी अखिलेश से दोस्ती, सीएम योगी ने मांगी भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की सूची

लखनऊ : बसपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोलीं मायावती, उप चुनाव अकेले ही लड़ेंगे, लेकिन कायम रहेगी अखिलेश से दोस्ती, कार्यकर्ता से चुनाव की तैयारी में जुटने का किया आह्रवान

लखनऊ : बेईमान पुलिसकर्मियों की जब्त होगी संपत्ति, बर्खास्त भी होंगे, सीएम योगी ने भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की सूची बनाने के दिये निर्देश, आज आजमगढ़ में मुख्यमंत्री अफसरों संग करेंगे कानून-व्यवस्था की समीक्षा

सुलतानपुर : भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेनका गांधी आज जिले के 45 गांवों की जनता से सीधा संवाद करेंगी, तीन दिवसीय दौरे पर पहुंची सुलतानपुर, जिले के आला अफसरों से विकास कार्यों पर करेंगी चर्चा

अमेठी : संसदीय क्षेत्र के गौरीगंज में घर बनवाएंगी स्मृति ईरानी, जमीन चिन्हित, कहा- मैं अमेठी की दीदी, यहीं रहकर लोगों की समस्याएं सुनूंगी, दौरे के दूसरे दिन कई कार्यक्रमों में कर रहीं शिरकत

लखनऊ : भाजपा का पिछड़ा वर्ग मोर्चा सम्मान समारोह आज, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री दारा सिंह चौहान और मंत्री धर्म सिंह सैनी होंगे शामिल

Union Minister and BJP MP from Amethi, Smriti Irani attended an event for mass baby shower & 'Annaprashana' in Gauriganj today. Laptops were also distributed among 240 Lekhpals of the district, at the event. pic.twitter.com/JEZ59vNqzU