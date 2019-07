UP Top News : मौलाना जव्वाद बोले- एनकाउंटर का नया रूप है मॉब लिंचिंग, जानें- चेकिंग के दौरान कहां दरोगा ने भाजपा नेता को मारा थप्पड़

लखनऊ : निजी हाथों में दी जाएगी प्रदेश के 27 शहरों की सफाई व्यवस्था, बड़े शहरों की सीवेज व्यवस्था पहले ही दी जा चुकी है प्राइवेट कंपनियों को

लखनऊ : मौलाना जव्वाद बोले, एनकाउंटर का नया रूप है मॉब लिंचिंग, -कहा-देश के विभिन्न हिस्सों में घट रही मॉब लिंचिंग की घटनाएं गंभीर अपराध

लखनऊ : पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना 2020 तक पूरा करने के निर्देश, सिर्फ साढ़े चार घंटे में किया जा सकेगा लखनऊ से गाजीपुर तक का सफर

लखनऊ : सीएम योगी ने की 'ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-2' की समीक्षा, कहा- लापरवाही बर्दाश्त नहीं, जुलाई 2018 में 60 हजार करोड़ रूपये की परियोजनाएं की जा चुकी हैं शुरू

अमेठी : केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी की नजर अब रायबरेली के विकास पर भी, रेलमंत्री को पत्र लिखकर अमेठी और रायबरेली के बीच नया रेल ट्रैक बिछाने की मांग की

बरेली : सड़क दुर्घटना में उत्तराखण्ड के कैबिनेट मंत्री के बेटे समेत 2 की मौत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यक्त किया शोक

Bareilly: Uttarakhand Minister Arvind Pandey's son Ankur Pandey died after the car he was travelling in, collided with a truck on NH 24 near Faridpur at around 3 am today. Two others also died& one was injured in the accident. They were going to Gorakhpur to attend a wedding. pic.twitter.com/tP0c8W5cLw