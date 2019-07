UP Top News : सीएम योगी ने प्रियंका गांधी को दिया करारा जवाब, बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुबह तेज बारिश से तापमान गिरा, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और बारिश की जताई संभावना

लखनऊ : ड्रेस कोड में ही मिलेगी राजधानी की ऐतिहासिक इमारतों में एंट्री, ‘सभ्य कपड़े’ वालों को ही छोटे और बड़े इमामबाड़े का कर सकेंगे दीदार, डीएम कौशलराज शर्मा ने जारी किया आदेश

लखनऊ : सीएम योगी का प्रियंका गांधी को करारा जवाब- कांग्रेस महासचिव का बयान अंगूर खट्टे जैसा, कहा- सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, प्रियंका ने यूपी की कानून-व्यवस्था पर उठाये थे सवाल

वाराणसी : पीएम मोदी काशी में करेंगे बीजेपी सदस्यता अभियान का आगाज, 27 लाख पौधों का विशाल पौधरोपण अभियान भी करेंगे शुरू, 6 जुलाई को होगा कार्यक्रम

उन्नाव : मवेशियों को बचाने के चक्‍कर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, पांच की मौत और तीन गंभीर घायल, बिहार थाना क्षेत्र के आकमपुर गांव के पास हुआ हादसा

बुलंदशहर: पुलिस ने मुठभेड़ में 50 हजार के इनामी बदमाश को मारी गोली, लंबे समय से फरार चल रहा था बदमाश, बरेली में भी पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़

UP CM Yogi Adtiyanath on Priyanka Gandhi Vadra's tweet on law and order in the state: It is a case of sour grapes. Her party president lost from UP, so sitting in Delhi,Italy or England they have to comment something or the other to remain in headlines pic.twitter.com/CjCt7J0ehg