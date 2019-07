UP TOP News : सीएम योगी के इस प्लान से रुकेंगी मॉब लिंचिंग की घटनाएं, फर्जी ढंग से नागरिकता लेकर रह रहे भारतीयों को भारत भेजेगा नेपाल

लखनऊ : मॉब लिंचिंग की घटनाएं रोकने को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा प्लान- अब गाय को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने को गौसेवा आयोग देगा प्रमाणपत्र, सुरक्षा भी मिलेगी, गौवंश की तस्करी पर भी लगेगी लगाम

लखनऊ : गुरुनानक जयंती पर सीएम आवास में हो रहा कीर्तन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, लंगर का भी आयोजन होगा, गुरुनानक संदेश यात्रा को रवाना करेंगे सीएम योगी

लखनऊ : पूर्वांचल व बुंदेलखंड विकास बोर्ड की बैठक आज, सीएम योगी आदित्यनाथ लोकभवन में करेंगे बैठक, शाम 6 बजे पूर्वांचल विकास बोर्ड की और शाम 7.30 बजे बुंदेलखंड विकास बोर्ड की होगी बैठक

Uttar Pradesh CMO: CM Yogi Adityanath said that if a person takes any cow from one place to another, then the Gau Seva Aayog should provide him a certificate & take responsibility for his security arrangements, so that incidents like mob lynching do not happen. (file pic) pic.twitter.com/B6VVoZxa3N