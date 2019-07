UP Top News : यूजीसी ने 23 विश्वविद्यालयों को घोषित किया फर्जी, सोनभद्र नरसंहार में आया बड़ा अपडेट

सोनभद्र : उम्भा नरसंहार में पांच और आरोपितों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अब तक पकड़े गए 34 अभियुक्तों में 16 नामजद और 18 अज्ञात लोग शामिल, आज सोनभद्र पहुंचेगी जांच टीम

लखनऊ : यूजीसी ने 23 विश्वविद्यालयों की फर्जी लिस्ट की घोषित, फर्जी कॉलेजों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, यहां के आठ विश्वविद्यालयों में प्रवेश न लें छात्र

लखनऊ : कर्नाटक के बसपा विधायक को मायावती ने पार्टी से किया बाहर, कहा- बीजेपी ने मर्यादाओं को ताक पर रखकर विपक्ष की सरकार को गिराने का काम किया है

अयोध्या : रामनगरी में पर्यटन विकसित को भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे को लेकर हाईकोर्ट सख्त, जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, 25 जुलाई को होगी को होगी अगली सुनवाई

इटावा : सैफई स्पोर्ट्स कॉलेज में बैडमिंटन छात्रा के सुसाइड करने का मामला, कोच की पत्नी यामिनी पर खिलाड़ी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप, गिरफ्तार

बाराबंकी : गुल मंजन ने उजाड़ी नवविवाहिता की शादीशुदा जिंदगी, महिला के पिता के सामने ही शौहर ने कहा- तलाक-तलाक-तलाक, पीड़िता का आरोप- दहेज के लिए पति बेल्ट से करता था पिटाई

A woman in Barabanki alleges her husband gave her Triple Talaq over her habit of brushing teeth with tobacco; says,"He beats me with belt,makes videos&gives me injections.He demanded a bike, Rs.3 lakhs from my family, but my brother couldn’t give them”. Police investigation on. pic.twitter.com/I8Rzq5VVDS