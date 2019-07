UP Top News : लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-2 का आगाज, सिपाही की वर्दी उतरवाने पर जज का हुआ ट्रांसफर

लखनऊ : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-2 का किया शुभारम्भ, रखी 60 हजार करोड़ रुपए के निवेश की नींव, अडानी और टाटा समूह के अलावा कई बड़ी कम्पनियों के प्रतिनिधि मौजूद

लखनऊ : ग्राउंड सेरेमनी-2 में बोले सीएम योगी- यूपी में एक साल में 28 फीसदी बढ़ा एक्सपोर्ट, हर क्षेत्र में हो रहा विकास, कहा- संकल्प पत्र को संकल्प मानकर चल रही है सरकार

वाराणसी : उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के होंगे तीन हेडक्वार्टर, हर महीने कार्यकर्ताओं से मिलेंगी, संगठन की मजबूती के लिए युद्ध स्तर पर चलेगा काम

UP CM Yogi Adityanath: Post the Investors Summit, as far as pvt investment is concerned, investment of more than Rs 1.50 Lakh Crore is being done in UP. As far as public investment is concerned, we have been successful in bringing in more than 1.25 Lakh Crore of investment. pic.twitter.com/jt3tt0npqt