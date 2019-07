UP Top News : बीजेपी से निष्कासित हो सकते हैं कुलदीप सेंगर, साक्षी महाराज की बीजेपी विधायक से मुलाकात पर मायावती ने उठाये सवाल

लखनऊ : उन्नाव रेप पीड़िता एक्सीडेंट कांड में बैकफुट पर भाजपा, कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से किया जा सकता है निष्कासित, ट्रामा सेंटर में पीड़िता से मिले अखिलेश यादव, प्रियंका भी आएंगी

लखनऊ : केजीएमयू के बाहर धरने पर बैठा रेप पीड़िता का परिवार, रायबरेली में जेल में कैद पीड़िता के चाचा पर लगे सभी मुकदमे वापस लेने की मांग, कहा- रिहाई के बाद ही मृतकों का किया जाएगा अंतिम संस्कार

A Yadav,SP: Accident of Unnao rape victim is unfortunate&condemnable. It has shocked women of the country.Her father was beaten by police on instructions of BJP leaders,FIR was registered after she tried to immolate herself. It's natural that ppl are questioning govt&the BJP MLA. pic.twitter.com/mAlMxzb3Pm