UP Top News : सीएम योगी ने राष्ट्रीय पोषण माह का किया शुभारम्भ, मुरादाबाद सड़क हादसे में पांच की मौत

लखनऊ : सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय पोषण माह का किया शुभारम्भ, कहा- स्वच्छता ही स्वस्थ रहने की पहली कुंजी, जालौन में आज पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे मुख्यमंत्री

जालौन : दुष्कर्म के बाद किशोरी की नृशंस हत्या, चाकू से निकाल ली आंखें, गांव से दूर झड़ियों में पड़ा मिला शव, उरई के आटा थाना क्षेत्र की घटना, घटनास्थल पर पहुंचे डीआइजी व एसपी

मुरादाबाद : मुरादाबाद-आगरा हाइवे पर देर रात कुंदरकी थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा, हाईवे पर खराब खड़ी ट्राली में घुसी कार, 5 की मौत, एक की हालत नाजुक

Lucknow: Chief Minister Yogi Adityanath serves food to children on the inauguration of National Nutrition Month. pic.twitter.com/DjU9hm9aOL