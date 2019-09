UP Top News : आइआइएम में लीडरशिप की ट्रेनिंग ले रहे योगी के मंत्री, कल नोएडा आएंगे पीएम मोदी

लखनऊ : आइआइएम में लीडरशिप की ट्रेनिंग ले रहे योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री, सुबह से शाम तक होंगे अलग-अलग सत्र, मंत्रियों का ग्रुप डिस्कशन व प्रजेंटेशन भी कराया जाएगा, मुख्यमंत्री भी हैं मौजूद

नोएडा : नौ सितंबर को ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में चल रहे कॉप-14 में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तैयारियों का जायजा लेने जाएंगे सीएम योगी, अपर प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी ने किया निरीक्षण

रामपुर : आजम खान के समर्थन में नौ अगस्त को रामपुर जाएंगे अखिलेश यादव, यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष मुतिउर्रहमान बबलू ने राज्यपाल और सीएम योगी को लिखा पत्र, कहा- सपा प्रमुख के आने से बिगड़ेगा माहौल

बिजनौर : दलित परिवार का पानी बंद करने की खबर छापने पर यूपी पुलिस ने पत्रकारों पर दर्ज किया मुकदमा, विरोध में मीडियाकर्मियों ने निकाला मार्च, आठ सदस्यीय समिति का गठनकर लिया आंदोलन का निर्णय

फिरोजाबाद : एसआरके कॉलेज प्रबंधन ने छात्राओं के बुर्का पहनने पर लगाई पाबंदी, प्रिंसिपल बोले- बुर्का ड्रेस कोड नहीं, इसलिए लगाया गया बैन, विरोध कर रही हैं मुस्लिम छात्राएं

Chief Minister Yogi Adityanath and other ministers of the state cabinet at Indian Institute of Management (IIM) Lucknow. The institute is conducting three sessions, starting today, on ‘Leadership Development Programme’ for all the ministers in Uttar Pradesh government. pic.twitter.com/TNKWDRXytn