UP Top News : सीएम बोले- टैक्स रेट कम करने से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, कौशांबी में दलित नाबालिग से गैंगरेप

लखनऊ : आइआइएम लखनऊ में शुरू हुई योगी के मंत्रियों की तीसरी क्लास, सीएम योगी आदित्यनाथ बोले- टैक्स रेट कम करने से यूपी को मिलेगा फायदा, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

लखनऊ : अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के मामले में कल्याण सिंह की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने समन जारी कर 27 सितम्बर को किया तलब, नौ सितंबर सीबीआई ने विशेष अदालत में दी थी अर्जी

कौशांबी : अकिल थाना क्षेत्र में दलित नाबालिग लड़की से गैंगरेप, आरोपियों ने बनाया वीडियो क्लिप, ग्रामीणों ने एक पकड़कर पीटा, दो फरार आरोपित युवकों की तलाश में जुटी पुलिस

लखनऊ : राजधानी समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश, 25 डिग्री पहुंचा तापमान, कई जगह बाढ़ के हालात, महोबा में तेज बारिश में बह गया पुल, 100 से ज्यादा गांवों से टूटा संपर्क

मथुरा : रमणरेती आश्रम पहुंचे धर्मगुरु दलाई लामा, राधा नाम की हथिनी ने दलाई लामा का किया स्वागत, दर्शनों को उमड़े भक्त, पंचामृत से चरण धोकर किया स्वागत

