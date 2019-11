UP Top News : योगी सरकार ने सात अफसरों को दी अनिवार्य सेवानिवृति, अयोध्या में आज से पंचकोसीय परिक्रमा शुरू

लखनऊ : प्रियंका गांधी का तंज- जनता हर मोर्चे पर त्रस्त, शासन करने वाले मस्त, अर्थव्यवस्था की हालत पतली, घट रहे हैं रोजगार, आखिर, भाजपा सरकार के कार्यकाल में किसकी भलाई हो रही है

लखनऊ : अयोध्या मामले पर मायावती का ट्वीट, देशहित व जनहित सर्वोपरि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हर हाल में करें सम्मान, जानमाल व मजहब की सुरक्षा केंद्र व राज्य सरकार की जिम्मेदारी

लखनऊ : पीएफ घोटाले पर अखिलेश यादव की सरकार को चुनौती, कहा- सभी तरह के लेनदेन RTGS के ज़रिए हो रहे हैं, सरकार करे खुलासा और बताये कब और किस किस तारीख में रकम ट्रांसफर की गयी

लखनऊ : 11 नवंबर से लागू होगी आसान किस्त योजना, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ, आसान किस्तों में जमा कर सकेंगे बिजली का बिल

लखनऊ : योगी सरकार ने सात पीपीएस अफसरों को दी अनिवार्य सेवानिवृति, भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही की शिकायत के बाद सरकार ने उठाया कदम

अयोध्या : अयोध्या में पंचकोसीय परिक्रमा आज से शुरू, लाखों की संख्या में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम, सुरक्षा चाक-चौबंद

Faith in one’s Government begins with transparency and openness. All money transfers occur and are recorded through RTGS.



The Government needs to disclose how much money was transferred to DHFL from UPPCL PF trust through RTGS. Citizen’s deserve answers!