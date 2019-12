उन्नाव : दुष्कर्म पीड़िता का शव घर पहुंचते ही गम-गुस्सा और उबाल, हैदराबाद जैसा इंसाफ देने की मांग, पिता ने कहा- इंसाफ नहीं दे सकते तो घर पर बम गिरवाकर सबको मौत दे दो

उन्नाव : उन्नाव में पीड़िता के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू, प्रशासन के समझाने के बाद माना मुख्यमंत्री को बुलाने की मांग पर अड़ा परिवार, बहन की मांग- एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आरोपितों को फांसी की सजा मिले



लखनऊ : डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले- उन्नाव मामले में राजनीति न करें पार्टियां, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए करें चिंतन, सरकार उठाएगी और सख्त कदम

अयोध्या : अयोध्या में शामिल होंगे 41 गांव और उत्तर प्रदेश में बनेंगी 16 नई नगर पंचायतें, योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की अगली बैठक में लगेगी मुहर

बिजनौर : देर में पहुंची बारात तो लड़की पक्ष ने बारातियों को अर्धनग्‍न कर पीटा, कमरे में बंद कर दूल्हे को भी पीटा, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बारातियों को छुड़वाया

Unnao: Mortal remains of Unnao rape victim being taken for last rites. She passed away during treatment at Delhi's Safdarjung Hospital on December 6 pic.twitter.com/i5WPLUZ0AB