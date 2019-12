UP Top News : CAA के विरोध पर उतरे युवा, हिंसा करने वालों को गोली मारने के आदेश, ठंड की वजह से कई जिलों में 19 तक स्कूल बंद

मऊ : नागरिकता कानून के विरोध पर उतरे युवा, स्कूल कालेज बंद, हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश, पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट, प्रशासन बरत रहा चौकसी

लखनऊ : नागरिकता कानून पर बसपा प्रमुख मायावती और तीखे हुए तेवर, कहा- कानून वापस न हुआ तो होंगे बुरे परिणाम

लखनऊ : योगी आदित्यनाथ सरकार पेश कर रही अनुपूरक बजट, शीतकालीन सत्र शुरू, सपा और विपक्ष का जोरदार हंगामा, सदन से बाहर धरने पर

लखनऊ : राष्ट्र मंदिर की तरह बनेगा राम मंदिर, सीएम योगी ने कहा भगवान की जन्मभूमि पर बनने वाला राष्ट्र मंदिर है, जिस पर भारत की आत्मा विराजमान होगी

लखनऊ : हाईकोर्ट ने पूछा आखिर क्या बीमारी है गायत्री प्रजापति को, कब तक इन्हें रखा जाएगा केजीएमयू में इलाज के लिए

लखनऊ : कॉडर मजबूत बनाने में जुटी प्रियंका गांधी, प्रशिक्षण शुरू, पहले बैच में 250 नेताओं को रायपुर भेजा गया

लखनऊ : ठंड की वजह से कई जिलों में 19 तक स्कूल बंद, शासन ने दिए इंतजाम के निर्देश

Anurag Arya, Superintendent of Police (SP) Mau, on incidents of violence in the district yesterday, over #CitizenshipAmendmentAct: 19 people have been detained till now in connection with the incident. Process of identifying other accused persons is still underway. pic.twitter.com/BGPHg9No28