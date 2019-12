UP Top News : पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, सीएए के बाद यूपी में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की होड़

लखनऊ : नागरिकता कानून के बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की लगी होड़, प्रदेश के कई जिलों में निगम दफ्तरों में आवेदकों की भीड़, लखनऊ में बुजुर्ग आवेदकों की संख्या सबसे ज्यादा

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के भर में 373 उपद्रवियों को जारी हुआ रिकवरी का नोटिस, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुई हिंसा में सार्वजनिक सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाने का आरोप

अयोध्या : आतंकी हमले के इनपुट के बाद रामनगरी में फिर बढ़ाई गई सुरक्षा, नेपाल सीमा पर पीएफआई के स्लीपिंग मॉड्यूल सक्रिय, इनकी बैठक में लखीमपुर खीरी के कई लोग हुए थे शामिल

लखनऊ : बहराइच की पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, बनाएंगी नई पार्टी, 19 जनवरी को करेंगी एलान, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से दिया था इस्तीफा

लखनऊ : प्रियंका गांधी का लखनऊ दौरा कल, कांग्रेस स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को देंगी शाबासी, नागरिकता कानून और एनआरसी पर बना सकती हैं नई रणनीति

लखनऊ : यूपी में सर्दी का सितम जारी, चार डिग्री तापमान से घरों में दुबके लोग, ठंड से मरने वालों की संख्या बढ़ी, रेल और हवाई यातायात पर भी असर

लखनऊ : ठंड पर भारी लोगों की आस्था, सूर्यग्रहण के बाद गोमती और गंगा नदी के तट पर उमड़ा श्रद्धालुओं हुजूम, स्नान के बाद दान और पूजन कर रहे लोग

Varanasi: People take holy dip in Ganga during #SolarEclipse pic.twitter.com/MBZ8oZ7qft