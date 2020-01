UP Top News : लखनऊ-नोएडा में 'पुलिस कमिश्नर प्रणाली को सीएम की मंजूरी, बलरामपुर में किशोरी को पहले जिंदा जलाया

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा में 'पुलिस कमिश्नर प्रणाली को सीएम की मंजूरी, कैबिनेट में लगेगी अंतिम मुहर, अब डीएम के आदेश का इंतजार नहीं खुद पुलिस कमिश्नर ले सकेंगे निर्णय

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुनर हाट का किया उद्घाटन, कहा- ओडीओपी (एक जिला-एक उत्पाद) योजना से पहुंच रहा फायदा, कारीगरों की विरासत को मौका दें

- गोरखपुर में तीन दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का आज आगाज करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल

कन्नौज : कन्नौज हादसे पर पीएम-सीएम ने जताया दुख, मुआवजे की घोषणा, पीड़ित परिवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, खुलासा- मौत की सवारी बनकर दौड़ती हैं विमल बस सर्विस की गाड़ियां

Kannauj: 13 people who were injured in the accident yesterday are admitted at Government Medical College. In the accident, a bus carrying 50 passengers had caught fire after collision with a truck on GT Road. pic.twitter.com/5cO94dlCTK