UP Top News : मंत्री बालियान बोले- NPR नहीं भरा तो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे अखिलेश, सीएए लागू करने को यूपी में शुरू हुई शरणार्थियों की पहचान

लखनऊ : योगी आदित्यनाथ सरकार का ऐलान, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लागू करेंगे नागरिकता संशोधन कानून, सूबे में शुरू हुई शरणार्थियों की पहचान, सभी जिलाधिकारियों को लिस्ट तैयार करने के निर्देश

सहारनपुर : 'एनपीआर नहीं भरेंगे' वाले सपा प्रमुख के बयान पर मंत्री संजीव बालियान बोले- एनपीआर नहीं भरेंगे तो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे अखिलेश यादव, नियमों को नहीं मानने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई

लखनऊ : सीएम योगी ने पांच दिवसीय राष्ट्रीय युवा महोत्सव का किया शुभारंभ, लोक नृत्य, लोकगीत, एकांकी, शास्त्रीय वादन गायन व नृत्य से जुड़ी 18 सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के साथ खेल-कूद प्रतिस्पर्धाओं का होगा आयोजन होगा, देश भर से प्रतिभागी ले रहे हैं भाग

रायबरेली : 16 जनवरी से 19 जनवरी तक ट्रेनिंग कैंप चलाएंगी प्रियंका गांधी, एनआरसी, एनपीआर और सीएए जैसे मुद्दों पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को विस्तार से दी जाएगी जानकारी, बीजेपी को घेरने की बनेगी रणनीति

लखनऊ : 27 जनवरी से शुरू हो रही गंगा यात्रा को भव्य बनाने की तैयारियां जोरों पर, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान- गंगा यात्रा के साथ चलेगा अर्थ-गंगा अभियान, गंगा नर्सरी, गंगा तालाबों की होगी स्थापना

लखनऊ : दिल्ली की तरह अब लखनऊ के सरकारी स्कूलों में होंगी पीटीएम क्लासेस, बच्चों की उपस्थिति, लर्निंग आउटकम और व्यवहार की मिलेगी जानकारी, राजधानी के सभी प्राइमरी स्कूलों में पीटीएम (पैरेंट्स टीचर मीटिंग) अनिवार्य

Priyanka Gandhi Vadra to visit Rai bareli from 16th to 19th January to attend the training program of District Congress Presidents of Uttar Pradesh. (file pic) pic.twitter.com/UcM5y9Z3iT