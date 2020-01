UP Top News : भाजपा विधायक संगीत सोम बोले- शर्जील जैसे लोगों को चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए, फर्रुखाबाद में मृतक सिरफिरे के घर चल रही जांच

फर्रुखाबाद : अपर पुलिस अधीक्षक की निगरानी में उठाया जाएगा मृतक सरफिरे सुभाष बाथम का शव, घटनास्थल पर जांच करने पहुंचा बम निरोधक दस्ता व डॉग स्कवॉयड, मकान से 200 मीटर दूर तक लोगों का प्रवेश वर्जित

लखनऊ : फर्रुखाबाद अभियान को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ट्वीट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी बधाई, यूपी पुलिस की ठोकी पीठ, कहा- सभी बच्चों को सकुशल छुड़वा लेना प्रशंसनीय

लखनऊ : सेवानिवृत्त हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह, 1985 बैच के आईपीएस अफसर डीजी विजिलेंस हितेश चंद्र अवस्थी बने कार्यकारी डीजीपी, 21 जून तक है कार्यकाल

सहारनपुर : भाजपा विधायक संगीत सोम ने कहा- शर्जील जैसे लोगों को चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा- खुद की नागरिकता जाने के डर से कर रहे सीएए का विरोध

कानपुर : गंगा यात्रा का आज अटल घाट पर होगा समापन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यात्रा का करेंगे स्वागत, कई वरिष्ठ मंत्री भी होंगे शामिल, गृहमंत्री अमित शाह और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आगमन निरस्त

लखनऊ : 18 फरवरी को आएगा उत्तर प्रदेश सरकार का वित्त वर्ष 2020-21 का बजट, बजट से पहले होगी योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक, लिए जाएंगे कई अहम निर्णय

सीतापुर : भीषण सड़क हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौत और तीन घायल, शादी समारोह से घर जा रहे थे वापस, लहरपुर कोतवाली के नियामूपुर गांव की घटना

1985 batch IPS Officer Hitesh Chandra Awasthi to be interim Director General of Police (DGP) of Uttar Pradesh