आगरा : ताजनगरी में 100 पार हुई कोरोना मरीजों की संख्या, 582 सैम्पल में 12 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, केजीएमयू से जारी हुई रिपोर्ट, यूपी में अब तक 452 संक्रमित

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने पर फैसला जल्द, राज्य में अब तक 40 जिलों में 175 हॉटस्पॉट चिन्हित, कोरोना संक्रमण रोकने के लिए इन्हें भी किया जा सकता है सील

रामपुर : योगी सरकार ने आजम के जौहर विश्वविद्यालय को किया टेकओवर, कोरोना संदिग्धों-संक्रमितों को किया जाएगा क्वारंटाइन व आइसोलेट, डाक्टरों और अन्य स्टाफ के रहने और खाने भी होगी व्यवस्था

लखनऊ : सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर, कोविड-19 को लेकर अफवाह फैलाने व साम्प्रदायिक सद्भभाव बिगाड़ने वाली 198 पोस्ट पर अब तक 360 लोगों के खिलाफ हुई एफआईआर

भदोही : पति से विवाद के बाद महिला ने अपने पांच बच्चों को गंगा में फेंका, बच्चों की तलाश में जुटे गोताखोर व पुलिस, जनपद की गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के जहांगीराबाद का मामला

Out of the 582 samples tested yesterday, 12 tested positive. 3 of them are admitted at District Hospital Agra and the other 9 at Sarojini Naidu Medical College, Agra: In-charge of isolation ward, King George's Medical University (KGMU) Dr Sudhir Singh