UP Top News : यूपी में आज मिले 98 कोरोना पॉजिटिव, लखनऊ में 54 आगरा में 24 नये मरीज, बेमौसम बारिश ने किसानों की बढ़ाई मुसीबत

लखनऊ : शनिवार को यूपी में मिले 98 नये कोरोना संक्रमित, सूबे में 1000 के करीब पहुंची मरीजों की संख्या, लखनऊ में 54, आगरा में 24, फिरोजाबाद में 11 और बिजनौर में सात केस, प्रदेश में अब तक 45 विदेशी जमातियों पर एफआईआर, 259 का पासपोर्ट जब्त

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अब लॉकडाउन तोड़ना और बदसलूकी करना पड़ेगा भारी, बॉडी प्रोटेक्टर और दंगा रोकने के संसाधनों से लैस पुलिस उपद्रवियों पर कसेगी शिकंजा, डीजीपी ने दिये निर्देश, उधर- जमीं और आसमां से पत्थरबाजों की तलाश तेज

लखनऊ : तमाम पाबंदियों के साथ उत्तर प्रदेश में 20 से खुलेंगे सभी सरकारी कार्यालय, समूह 'क' व 'ख' के सभी अधिकारी मौजूद दफ्तरों में रहेंगे मौजूद, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से होगा पालन, सीएम योगी ने जारी किया आदेश

लखनऊ : मुस्लिम की मौत के बाद शव दफनाने को लेकर ईदगाह के इमाम ने जारी किया फतवा, कहा- लोग नासमझी में कोई भी गलत कदम नहीं उठाएं, कहा- डॉक्टरों की गाइडलाइन के हिसाब से ही शवों को दफनाया जाए

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश ने किसानों की बढ़ाई मुसीबत, कई जिलों में गेहूं कटाई और मड़ाई का काम एक हप्ते तक बाधित, आम की फसल पर भी असर, मौसम विभाग ने बारिश और धूल भरी आंधी की दी चेतावनी

लखनऊ : राजधानी में कम्युनिटी किचन के इंचार्ज पर आशियाना थाने में दर्ज कराई एफआईआर, मजदूरी मांगने पर रसोइए को धमकाने का आरोप, धमकी का ऑडियो हो रहा वायरल, पत्नी की तबियत खराब होने पर मांगे थे पैसे

Out of the 1062 samples tested yesterday for #COVID19, results of 98 are positive: King George's Medical University, Lucknow pic.twitter.com/lpGMs2TV9F